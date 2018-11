Tabellone Europei Under21 calcio 2019: calendario, date, programma e tv. Tutti gli orari e gli incroci dai gironi alla finale

Gli Europei Under21 2019 di calcio si giocheranno in Italia dal 16 al 30 giugno. La rassegna continentale di categoria è riservata alle migliori 12 Nazionali che si daranno battaglia per la conquista del titolo detenuto dalla Germania. Si preannuncia grande spettacolo tra Bologna, Reggio Emilia, Trieste, Udine, Cesena e San Marino: le sei città ospiteranno i tre gironi eliminatori, le semifinali e la finale che andrà in scena alla Dacia Arena. Solo le vincitrici dei tre gironi e la migliore seconda classificata si qualificheranno alle semifinali e alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (nel caso in cui ci sia l’Inghilterra allora si disputerà uno spareggio tra le altre seconde per decidere chi potrà valere nel Sol Levante).



L’Italia ha avuto parecchia sfortuna nel sorteggio e se la dovrà vedere con Spagna, Polonia e Belgio. Gli azzurrini devono davvero superarsi per avere la meglio sulle Furie Rosse, anche i Red Dragons e i biancorossi sono particolarmente temibili: sarà complicato accedere alle semifinali. La Germania può considerarsi mediamente fortunata: la Serbia è molto ostica ma Danimarca e Austria sono alla portata. Bella battaglia nel gruppo C tra Inghilterra e Francia. Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari dei gironi degli Europei Under21 2019.

GIRONI EUROPEI UNDER21 2019:

GIRONE A (a Bologna e Reggio Emilia): Italia, Spagna, Polonia, Belgio

GIRONE B (a Trieste e Udine): Germania, Danimarca, Serbia, Austria

GIRONE C (a Cesena e San Marino): Inghilterra, Francia, Romania, Croazia

N.B: In attesa della comunicazione degli orari. Le partite della fase a gironi si giocheranno alle ore 18.00 e 20.45.

CALENDARIO EUROPEI UNDER21 2019: DATE E PROGRAMMA

DOMENICA 16 GIUGNO:

Polonia-Belgio (a Reggio Emilia)

20.45 Italia-Spagna (a Bologna)

LUNEDI’ 17 GIUGNO:

Germania-Danimarca

Serbia-Austria

MARTEDI’ 18 GIUGNO:

Inghilterra-Francia

Romania-Croazia

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO:

Spagna-Belgio

20.45 Italia-Polonia (a Bologna)

GIOVEDI’ 20 GIUGNO:

Germania-Serbia

Danimarca-Austria

VENERDI’ 21 GIUGNO:

Inghilterra-Romania

Francia-Croazia

SABATO 22 GIUGNO:

Italia-Belgio (a Reggio Emilia)

Spagna-Polonia (a Bologna)

DOMENICA 23 GIUGNO:

Germania-Austria

Danimarca-Serbia

LUNEDI’ 24 GIUGNO:

Inghilterra-Croazia

Francia-Romania

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO:

Eventuale Playoff olimpico (a Cesena)

18.00 Semifinale 1 (a Reggio Emilia)

21.00 Semifinale 2 (a Bologna)

SABATO 30 GIUGNO:

20.45 Finale Europei Under 21 2019 (a Udine)

EUROPEI UNDER 21 2019: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

L'evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai, il palinsesto verrà comunicato successivamente.













