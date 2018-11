Pallamano femminile, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia sconfitta dalla Grecia nella prima giornata

Si apre con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana di pallamano femminile nel Gruppo 3 di qualificazione ai Mondiali 2019. Un ko duro e per certi versi inaspettato per le azzurre, che cedono 23-19 alla Grecia padrona di casa, in quel di Amyntas.

Avvio di gara equilibrato, con la parità si protrae fino al 6-6, nonostante i numerosi falli commessi dalle azzurre, in modo particolare con Irene Fanton, esclusa due volte dal campo nei primissimi minuti, con la Grecia che compie il primo allungo sul 9-7. Nel finale di frazione le ragazze allenate da Neven Hrupec crollano, con il punteggio che alla sirena segna il 12-9 in favore delle locali.

Nella ripresa Mastaka conduce la Grecia al massimo vantaggio sul +4, mentre l’Italia si gioca la carta del portiere di movimento, che permette a Laura Rotondo di accorciare sul 19-17. Nel finale l’espulsione per due minuti di Cristina Gheorghe spezza definitivamente le gambe alle azzurre, fino al conclusivo 23-19.

Domani nuova sfida, sempre alle 18:30 ad Amyntas, contro il Portogallo, sconfitto per 31-23 dalla Bielorussia, che verosimilmente si giocherà la qualificazione contro la Grecia.

Foto: FIGH