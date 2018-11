Volley femminile, Serie A1 2018-2019: Novara demolisce Scandicci, Conegliano riposa, Busto vola

Oggi pomeriggio si è giocata la seconda giornata della Serie A1 2018-2019 di volley femminile. Stellare prova di forza da parte di Novara che surclassa Scandicci con un perentorio 3-0 nel big match tra due pretendenti allo scudetto, le piemontesi trionfano in trasferta non facendo mai arrivare le rivali a quota 20 e lanciando un importante messaggio a Conegliano che oggi ha osservato un turno di riposo. La Igor ha fatto il break subito in apertura dei vari parziali e poi ha creato un solco nella parte centrale, annichilendo le padrone di casa che non sono mai riuscite a reagire. A fare la differenza ovviamente l’opposto Paola Egonu che ha sostanzialmente pareggiato lo scontro diretto con Isabella Haak (14 contro 15 punti), doppia cifra anche per la centrale Cristina Chirichella (10 punti, 3 muri) affiancata da Stefana Veljkovic, di banda Camila Nizetich (8 punti, 4 aces) e Michelle Bartsch (6). Alle toscane non è bastata la solita svedesina, solo 2 punti per Lucia Bosetti che ha dato il suo contributo in ricezione (73%).

Bella vittoria di Busto Arsizio nel derby contro la quotata Monza, le Farfalle si impongono per 3-1 e infilano il secondo successo consecutivo grazie in particolar modo a Kaja Grobelna (23 punti) e Britt Herbots (16), da annotare anche i 13 muri e gli 8 aces che hanno messo sotto Serena Ortolani (17), Rachael Adams (14) e compagne. L’altro derby lombardo vede la vittoria di Casalmaggiore contro Bergamo: 3-0 per le ragazze in rosa prese per mano dalla solita Polina Rahimova (18 punti) ma attenzione anche alle 10 marcature della rediviva Francesca Marcon e ai 13 sigilli di Agnieszka Kakolewska contro cui le orobiche di Megan Courtney (13) e Carlotta Cambi hanno potuto davvero poco.

Seconda sconfitta per il Club Italia, questa volta in casa contro Filottrano per 3-1. Le azzurrine stentano ancora a decollare nel massimo campionato, hanno bisogno di più tempo. Oggi 12 punti di Loveth Omoruyi, 11 di Sylvia Nwakalor e 10 di Elena Pietrini ma la Lardini passa al Centro Pavesi grazie alle ben più esperte Anthi Vasilantonaki (14) e Chiara Di Iulio (14, 4 muri). Brescia vince la sfida salvezza contro Firenze per 3-1, esordio vincente di Cuneo che grazie ai 20 punti di Van Hecke batte l’altra neopromossa Chieri di Giselle De La Caridad (28 punti, 6 aces).

Di seguito tutti i risultati della seconda giornata della Serie A1 2018-2019 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile:

Savino Del Bene Scandicci vs Igor Gorgonzola Novara 0-3 (19-25; 18-25; 19-25)

Unet E-Work Busto Arsizio vs Saugella Team Monza 3-1 (23-25; 25-21; 25-22; 25-16)

Pomì Casalmaggiore vs Zanetti Bergamo 3-0 (25-19; 25-21; 25-23)

Banca Valsabbina Millenium Brescia vs Il Bisonte Firenze 3-1 (26-24; 19-25; 25-14; 25-21)

Reale Mutua Fenera Chieri vs Bosca San Bernardo Cuneo 1-3 (34-36; 20-25; 25-11; 17-25)

Club Italia Crai vs Lardini Filottrano 1-3 (18-25; 13-25; 26-24; 17-25)

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Novara 6 2 2 Busto Arsizio 6 2 2 Conegliano 3 1 1 Cuneo 3 1 1 Monza 3 2 1 Firenze 3 2 1 Scandicci 3 2 1 Brescia 3 2 1 Casalmaggiore 3 2 1 Filottrano 3 2 1 Club Italia 0 2 0 Bergamo 0 2 0 Chieri 0 2 0













stefano.villa@oasport.it

Foto: Simone Contesini