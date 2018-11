Calendario Champions League oggi (28 novembre), gli orari e il programma delle partite. Come vederle in tv e streaming

Oggi mercoledì 28 novembre si giocherà la quinta giornata della Champions League 2018-2019. Ci aspetta una grande serata di calcio europeo, otto partite regaleranno spettacolo ed emozioni, determinanti per definire quali saranno le qualificati agli ottavi di finale della massima competizione continentale per importanza.

Scenderanno in campo due squadre italiane: l’Inter vola a Londra per affrontare il Tottenham, i nerazzurri hanno bisogno di un pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale; il Napoli ospita invece la Stella Rossa, i partenopei hanno bisogno della vittoria per inseguire il passaggio del turno. Spicca il big match tra PSG e Liverpool, il Barcellona è impegnato in trasferta contro il PSV Eindhoven, interessante Atletico Madrid-Monaco e Borussia Dortmund-Club Brugge.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della Champions League che si giocheranno oggi mercoledì 28 novembre. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE:

18.55 Lokomotiv Mosca-Galatasaray

18.55 Atletico Madrid-Monaco

21.00 Borussia Dortmund-Club Brugge

21.00 PSG-Liverpool

21.00 Napoli-Stella Rossa

21.00 PSV Eindhoven-Barcellona

21.00 Porto-Schalke 04

21.00 Tottenham-Inter

COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

Tottenham-Inter sarà in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle partite delle squadre italiane.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza