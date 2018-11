Volley femminile, Serie A1 2018-2019: Busto Arsizio batte Chieri e aggancia Casalmaggiore in testa

Busto Arsizio ha agganciato Casalmaggiore in testa alla classifica della Serie A1 2018-2019 di volley femminile. Le Farfalle hanno sconfitto Chieri a domicilio con un netto e rapido 3-0 (25-20; 25-12; 25-19) nel posticipo della quinta giornata di campionato, hanno infilato il quarto successo in campionato confermando la propria imbattibilità (hanno già osservato il turno di riposo) e si confermano al comando con lo stesso numero di punti delle casalesche che hanno disputato un incontro in più e con un punto di vantaggio su Novara.

Le lombarde non hanno avuto particolari problemi a regolare il neopromosso fanalino di coda che poco ha potuto al cospetto di una formazione decisamente più rodata e valida. Spiccano gli otto muri e i sei aces di squadra, Alessia Orro è stata brava ad azionare il terzetto di palla alta: spiccano i 15 punti di Herbots, i 14 punti di Grobelna e i 12 di Alessia Gennari mentre a Chieri non è bastata la solita De La Caridad (14).













