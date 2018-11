Volley femminile, Champions League 2018-2019: Conegliano-Scandicci 3-2, derby stellare. Fabris e Sylla battono Haak

Il primo derby italiano della Champions League 2018-2019 di volley femminile ha regalato grandissime emozioni e non ha deluso le aspettative, al PalaVerde di Treviso è andata in scena una partita pazza e alla fine Conegliano ha sconfitto Scandicci per 3-2 (25-21; 24-26; 25-12; 23-25; 15-10) dopo 111 minuti di autentica battaglia. La nuova formula della massima competizione continentale non fa troppi sconti, solo le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde accedono ai quarti di finale e dunque le due squadre sapevano benissimo che il successo era fondamentale per nutrire maggiori ambizioni in questo torneo.



Le Pantere, reduci da un secondo e un terzo posto in questa manifestazione, dominano il primo e il terzo set mentre le toscane, all’esordio assoluto in Europa, riescono a imporsi nel secondo parziale ai vantaggi recuperando un break nella fase cruciale e poi dettano legge nel quarto periodo. Nel tie-break, però, le Campionesse d’Italia controllano sempre la situazione e riescono a portare a casa la vittoria sciorinando addirittura 11 muri e 7 aces con un eccellente 48% in attacco, mentre a Scandicci non sono bastate le 13 stampatone e i sette sigilli dai nove metri.

Gli opposti Samanta Fabris e Isabelle Haak hanno inscenato un bellissimo duello: la giovane svedese mette a segno 33 punti (55%, 3 aces) e stravince il confronto diretto con l’esperta croata (23, 49%) ma la sua prova monstre non è bastata per mandare in visibilio le ragazze di coach Parisi. Sontuosa prestazione della schiacciatrice Kimberly Hill (20, 2 aces, 43%) affiancata di banda dalla grintosa Miriam Sylla (15, 63% in ricezione, 46% in attacco), doppia cifra anche per la centrale Robin De Kruijf (14, 5 muri). Dall’altra parte della rete da annotare i 4 muri a testa di Jovana Stevanovic ed Elitsa Vasileva, 7 punti per Lucia Bosetti.













Foto: Alfio Guarise/LivePhotoSport