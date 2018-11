Volley, Champions League 2018-2019: Perugia scatenata, Leon e Atanasijevic stendono la Dinamo Mosca

Perugia ruggisce all’esordio nella Champions League 2018-2019 di volley maschile e sconfigge la Dinamo Mosca con un netto 3-0 (25-23; 27-25; 25-21): di fronte ai 3200 spettatori del PalaBarton, i Block Devils hanno schiacciato l’ostica formazione russa e hanno portato a casa un successo fondamentale in ottica qualificazione ai quarti di finale. I Campioni d’Italia non sembrano più volersi fermare (nove successi consecutivi tra campionato e coppa) e hanno frenato un avversario particolarmente temibile che ha cercato di insidiare i padroni di casa senza però riuscirci fino in fondo.



Perugia ha dominato il primo set (16-11 e 21-18) salvo poi rischiare qualcosa nel finale, nel secondo set è stata costretta a inseguire (da 14-16 e 19-21 prima di imporsi ai vantaggi), nella terza frazione è invece riuscita a rimontare un parziale importante (13-16) e ha esultato grazie a un bel rush finale. Gli uomini di Lorenzo Bernardi sono risultati particolarmente solidi a muro (8 stampatone di squadra) ma al servizio non sono riusciti a incidere come sempre, buona la resa in attacco (40%) che a lungo andare ha mandato in crisi gli uomini di Boris Kolchin.

Prestazione sopra le righe delle annunciate stelle Wilfredo Leon (18 punti, 63% in attacco, 5 muri per il fenomenale schiacciatore alla prima uscita europea con questa casacca dopo aver vinto tutto con lo Zenit Kazan) e Aleksandar Atanasijevic (18) che sono stati serviti con insistenza da Luciano De Cecco, abile a gestire col contagocce Filippo Lanza (5, 50%) e i centrali Marko Podrascanin (5) e Fabio Ricci (4). Dall’altra parte della rete non è bastato un incontenibile Dick Kooy (19) per frenare la corsa della lanciatissima Perugia, desiderosa di alzare al cielo il trofeo dopo due sconfitte consecutive in Final Four.













Foto: LPS