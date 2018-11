Volley, Challenge Cup 2019: Monza espugna il campo del Parnu nell’andata dei 16esimi di finale

Monza incomincia alla grande il proprio cammino in Europa e si impone con un rotondo 3-0 (30-28; 25-18; 25-21) sul campo del Parnu VK nell’andata dei 16esimi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I brianzoli hanno sofferto solo nel primo set contro i modesti estoni pagando anche l’emozione della prima volta, poi si sono ben distesi e hanno portato a casa il risultato pieno: ora ai ragazzi di coach Fabio Soli basterà conquistare due set nel match di ritorno per conquistrare la qualificazione agli ottavi di finale.



Spiccano i 6 muri e i 5 aces di squadra, doppia cifra per l’opposto Donovan Dzavoronok (13 punti, 59% in attacco) e per lo schiacciatore Oleg Plotnytskyi (12) affiancato da Amir Ghafour (10, 64%), al centro capitan Thommy Beretta (7) e Viktor Yosifov (7, 2 muri), Santiago Orduna in cabina di regia e Marco Rizzo il libero. Al Parnu non è bastato Chizoba Neves Atu (17).