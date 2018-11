Maratona New York 2018: Mary Keitany domina e firma il poker! Che show nella seconda parte

Mary Keitany ha confezionato un autentico show alla Maratona di New York 2018, dominando in lungo e in largo la 42 km più prestigiosa e importante del mondo. La keniana si era presentata sul Ponte di Verrazzano col desiderio di riscattare l’amaro secondo posto della passata stagione e lungo le strade della Grande Mela è semplicemente stata sublime, oggi la 36enne era particolarmente in forma come non le capitava da tempo e ha dettato legge. La primatista mondiale della specialità (in prova esclusivamente femminile) ha firmato così il suo quarto sigillo a New York dopo le apoteosi del 2014, 2015 e 2016 (a cui si aggiungono anche il secondo posto di dodici mesi fa e due terze piazze).

L’africana, in carriera vincitrice anche di due Maratone di Londra, è stata semplicemente eccezionale nella seconda parte di gara dove ha tenuto un ritmo letteralmente forsennato che le ha permesso di chiudere con il tempo eccellente di 2h22:49 (seconda mezza fantascientifica da 67′!): con un avvio un po’ più deciso sarebbe riuscita a battere il record di Margaret Okayo (2h22:31 risalente al 2003) che le avrebbe permesso anche di guadagnare molto di più dei 100mila dollari garantiti alla vincitrice.

Dopo una prima metà di gara a ritmi relativamente blandi, la corsa si è decisa nei pressi del durissimo Queensborough Bridge. Keitany è andata via con Tusa e Gudeta, poi all’ingresso a Manhattan la 36enne ha accelerato ulteriormente e ha lasciato sul posto le rivali che si sono dovute inchinare e che poi hanno pagato dazio anche nei confronti delle inseguitrici. La Keitany ha inflitto distacchi imbarazzanti alla seconda e alla terza: la keniana Vivian Cheruiyot, Campionessa Olimpica dei 5000 metri, ha chiuso a oltre tre minuti di ritardo (2h26:01) appena davanti alla statunitense Shalane Flanagan (2h26:20), vincitrice lo scorso anno, che ha rimontato tanto nella parte finale del tracciato.

CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA GARA MASCHILE













stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alan Kean / Shutterstock.com