VIDEO Italia-Stati Uniti, highlights e sintesi amichevole: decide il gol di Politano in recupero

L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti per 1-0 nell’amichevole internazionale di Gent, la nostra Nazionale è tornata al successo grazie a un gol di Politano in pieno recupero dopo aver creato molteplici occasioni e aver dominato in fase di possesso palla. Di seguito il VIDEO del con la rete di Politano e gli highlights di Italia-USA 1-0.

Lo ganó Politano en el 93! pic.twitter.com/Vqpqcqdt34 — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) November 20, 2018













Foto: fabrizio andrea bertani shutterstock