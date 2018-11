Italia-Stati Uniti 1-0, Politano la risolve nel finale! Gli azzurri creano e ritrovano il gol

L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti per 1-0 nell’amichevole internazionale giocata a Gent. La nostra Nazionale è riuscita a trionfare grazie a un gol di Politano in pieno recupero, gli azzurri hanno creato tantissime occasioni, hanno dominato sotto il profilo del possesso palla e della predominanza territoriale ma la porta sembrava stregata prima dell’invenzione dell’attaccante che ci ha riportato alla vittoria dopo il pareggio contro il Portogallo in Nations League.

Roberto Mancini si affida nuovamente al 4-3-3, stesso modulo visto contro Polonia e Portogallo, ma cambiano gli interpreti rispetto alle ultime partite di Nations League e si tentano diversi esperimenti per il futuro. Tra i pali spazio a Sirigu al posto di Donnarumma, difesa a quattro con la conferma di Bonucci affiancato da Acerbi mentre De Sciglio ed Emerson agiscono sulle fasce, a centrocampo si punta ancora su Verratti e Barella ma non c’è Jorginho e si prova Sensi, nel tridente offensivo si lanciano Berardi e Lasagna accanto al confermato Chiesa. Coach Sarachan conferma invece gli attaccanti Pulisic e Sargent in un 3-5-2 sulla carta molto solido.

L’Italia parte a spron battuto e al 3′ costruisce un’occasione da gol, De Sciglio lancia Chiesa che supera Moore in velocità ma Horvath gli chiude lo specchio. Azzurri costantemente in attacco, il predominio territoriale è chiaro e al 18′ Bonucci cerca la deviazione sottoporta su punizione di Sensi ma il portiere avversario è molto reattivo. Circolazione di palla perfetta della nostra Nazionale che pressa costantemente e al 44′ impegna ancora Horvath con una bella punizione di Verratti.

In avvio di ripresa Mancini decide di fare esordire Grifo inserendolo al posto di Chiesa, la prima occasione del secondo tempo arriva al 59′: fantastico lancio d’esterno di Bonucci, Lasagna si lancia verso l’area di rigore ma al momento del tiro si fa ipnotizzare da Horvath. Al 62′ entra la giovane punta Kean al posto di Berardi, giusto un minuto prima della bella parata di Sirigu su un colpo di testa di Zimmerman. Grifo sfiora il gol al 70′ con un bellissimo tiro dalla lunga distanza ma Horvath si prodiga in una parata stellare, due minuti più tardi Lasagna va via sul filo del fuorigioco ma sbaglia ancora una volta a tu per tu con l’estremo difensore avversario. Nel finale entra Gagliardini per Barella, l’Italia spinge e all’85’ Lasagna ha un’altra chance ma calcia alto. Non ci arrendiamo e Politano la decide in pieno recupero: azione prolungata di Verratti, Gagliardini controlla in area e passa a Politano che di destro infila Horvath.













Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock.com