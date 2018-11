VIDEO Highlights Italia-Australia 7-26, Test Match rugby: gli azzurri tengono testa ai Wallabies

L’Italia è stata sconfitta dall’Australia per 7-26 nel test match di rugby giocato allo Stadio Euganeo di Padova. Gli azzurri hanno disputato un’ottima partita contro i Wallabies e sono rimasti in gioco per lunghi tratti dell’incontro: 0-14 all’intervallo con purtroppo una meta annullata ingiustamente a Tebaldi, nella ripresa siamo riusciti a segnare ma nel finale abbiamo subito la terza segnatura da parte degli oceanici. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Italia-Australia.













Foto: LPS/Claudio Bosco