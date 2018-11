VIDEO Federico Pellegrino, la fantastica vittoria nella sprint di Lillehammer. Riviviamo la finale

Federico Pellegrino conquista una fantastica vittoria nella sprint a tecnica libera di Lillehammer (Norvegia) nella Coppa del Mondo di sci di fondo. L’azzurro centra il 12° successo individuale nel circuito grazie ad una prestazione eccezionale in finale, in cui ha dominato mettendosi alle spalle il norvegese Emil Iversen e il canadese Alex Harvey. Pellegrino ha sferrato un attacco secco sull’ultima salita, facendo il vuoto dietro di sé e poi volando in discesa verso il trionfo. Andiamo a riviere queste emozioni con il VIDEO della vittoria di Pellegrino in finale.

CHICCOOO PELLEGRINO!!!! 🔝💪🇮🇹#Pellegrino vince a Lillehammer, sfata il tabù Norvegia, e da oggi è l’atleta più vincente di sempre nelle sprint a skating!#HomeOfWintersports | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/NYNASiyoRl — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 30, 2018













Foto: Valerio Origo