F1, GP Abu Dhabi 2018: programma, orari e tv. Ultima gara del Mondiale fra due settimane

Tra due settimane il Circus della Formula Uno chiuderà i battenti sulla pista di Yas Marina ad Abu Dhabi. Nell’affascinante scenario arabo i piloti più veloci del mondo, sulle quattro ruote, vorranno regalare le ultime emozioni del 2018, prima di salutare e darsi appuntamento all’anno venturo. Aspettiamoci un GP ricco di interesse, con la voglia da parte di Ferrari, Mercedes e Red Bull di centrare il bersaglio grosso e rilanciare le proprie quotazioni in vista di quel che sarà. Assisteremo ad un altro confronto tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel? Max Verstappen saprà inserirsi? Il tracciato ci darà le riposte.

L’evento sarà coperto in esclusiva da Sky Sport e sarà possibile guardare in replica su TV8, in chiaro, le qualifiche e la gara. OASport vi farà vivere l’evento attraverso le DIRETTE LIVE testuali per non farvi perdere neanche un istante.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdì 23 novembre: (dirette anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 7.15-8.00, GP3, Prove libere 1, diretta

ore 8.30-9.15, F2, Prove libere, diretta

ore 10.00-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 12.10-12.40, GP3, Qualifiche, diretta

ore 14.00-15.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 16.00-16.30, F2, Qualifiche, diretta

ore 18.45, 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 24 novembre: (dirette anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 9.30-10.15, GP3, Gara 1, diretta

ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 15.40-16.45, F2, Gara 1, diretta

ore 21.00 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

Domenica 25 novembre: (dirette anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 9.10-9.45, GP3, Gara 2, diretta

ore 10.35-11.20, F2, Gara 2, diretta

ore 14.10, F1, Gara, diretta

ore 17.00 e 23.00, F1, Gara, repliche

ore 21.00, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8/HD (programmazione da confermare)

Sabato 24 novembre:

ore 20.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 25 novembre

ore 21.15, F1, Gara, differita