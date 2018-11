Valentino Rossi, GP Valencia MotoGP 2018: “Una sensazione di m…a. Avrei potuto vincere”

Valentino Rossi non può essere soddisfatto della seconda caduta consecutiva nel corso del GP di Valencia, ultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il “Dottore“, nel corso di una gara condizionata dalla pioggia e divisa in due manche, è incappato nell’errore quando era in lizza per il podio.

Un risultato svanito sul più bello che ha lasciato tanta amarezza al pilota italiano: “E’ una sensazione di m…a. E’ un grande peccato e mi dispiace, perché avevamo bisogno di questo podio, perché è dal Sachsenring che ci mancava. Ho fatto un errore e anche guardando i dati non siamo riusciti a capire cosa sia successo. E’ un incidente simile a quello della Malesia, perché ho perso il posteriore quando ho aperto il gas. Sembra quindi che negli ultimi giri dobbiamo fare attenzione perché la gomma posteriore si degrada parecchio” (fonte: it.motorsport.com).

Una corsa condizionata dall’intervento della bandiera rossa che ha consentito poi ad Andrea Dovizioso (Ducati) di montare un set di gomme morbide nuove e fare la differenza: “La bandiera rossa è stata un peccato, perché ero molto veloce, inoltre avevo la gomma giusta rispetto a Rins e Dovizioso, quindi penso che avrei potuto batterli. Ma è vero che c’era molta acqua ed era pericoloso. In quel momento eravamo i più veloci in pista, quindi è negativo che la gara sia stata fermata, perché potevamo fare primo e secondo. Ma dal punto di vista della sicurezza, era pericoloso perché c’era molta acqua. Per me è ok quindi, hanno fatto la scelta giusta. Dovizioso è fortissimo sotto l’acqua e la Ducati va molto forte, però cambiando la gomma davanti e mettendo la soft, cosa che io ho fatto sulla griglia iniziale, lui ha avuto un grande vantaggio, perché se la gara non si fosse fermata, lo avrei battuto. Poi lui ha tirato fuori dal cilindro anche una gomma nuova al posteriore, che ha fatto la differenza, perché nella seconda parte di gara era superiore, andava più forte“.

A chiosa, il bilancio di Rossi: “Abbiamo iniziato la stagione un po’ in difficoltà, non al meglio, però sia io che il team abbiamo cercato di tenere duro perché speravamo di avere qualche miglioramento importante dalla Yamaha nella pausa estiva. Ma questo non è mai arrivato e anche psicologicamente c’è stato un momento di sconforto, perché non solo noi non abbiamo migliorato, ma è sembrato che la Ducati fosse cresciuta ancora. Quello è stato il punto cruciale, perché senza nessun aiuto non abbiamo potuto lottare di più. Nelle ultime gare siamo andati meglio e non è un caso, perché qualcosa si comincia a vedere. Ancora non siamo al top, però lottare per la vittoria è sempre bello, anche se non ce l’abbiamo fatta“.













Foto: Valerio Origo