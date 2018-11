Valentino Rossi, GP Valencia MotoGP 2018: “Importante verificare se anche qui saremo veloci”

Giorno di conferenza stampa a Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Un weekend che non avrà una gran valenza riguardo al campionato visto che il titolo è stato già vinto dallo spagnolo Marc Marquez. Tuttavia questa gara sarà importante per dare l’occasione a chi non si è ancora imposto di ambire al “successo di tappa”.

E’ il caso di Valentino Rossi, reduce dalla grande delusione di Sepang (Malesia) dove, al comando dall’inizio, è incappato in una scivolata dolorosa anche se le note liete riguardano una Yamaha più prestazionale: “In Malesia ho passato una domenica molto lunga e complessa. Alla fine ero molto stanco, è stata una grande emozione, una giornata da ricordare con il primo successo del Mondiale dell’Academy grazie a Pecco (Bagnaia ndr.). Anche la mia gara è stata buona, a livello personale la migliore della stagione. Purtroppo non c’è stato il lieto fine, peccato. E’ importante capire a Valencia se abbiamo trovato qualcosa, se siamo competitivi. Dopo la Thailandia siamo migliorati come velocità, sia io sia Vinales. Ma avremo tanto lavoro da fare durante l’inverno, i prossimi 2-3 mesi saranno importanti per capire se l’anno prossimo saremo competitivi“, le considerazioni di Rossi

Valentino traccia poi un bilancio di quest’annata: “Stagione molto simile al 2017. E’ stata difficile perchè in molte gare abbiamo faticato ed è stata dura mantenere la stessa concentrazione. In ogni caso mi diverto sempre, parto da casa sempre positivo, per non mollare mai, cercando di fare tutto il possibile per migliorare“.













