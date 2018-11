Tottenham-Inter, Champions League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Siamo giunti all’ultimo vero e proprio scoglio del Gruppo B della Champions League 2018/19 per quanto riguarda l’Inter. I nerazzurri, infatti, saranno di scena a Wembley contro il Tottenham per difendere il secondo posto in classifica alle spalle del Barcellona e, di conseguenza, volare agli ottavi di finale della massima competizione europea per club.

In classifica, infatti, le due formazioni sono divise da 3 punti (in sostanza il match di andata che Icardi e compagni seppero ribaltare nei minuti di recupero) ed i londinesi proveranno il tutto per tutto per rimettersi in corsa in una Champions League nella quale hanno, per ora, lasciato molto a desiderare.

Come si schiereranno in campo le due compagini?

I padroni di casa, reduci da un notevole 3-1 al Chelsea, proporranno la formazione tipo con il classico 4-2-3-1 d’assalto. Lloris tra i pali, linea difensiva a quattro con Trippier e Davies larghi, Sanchez e Alderweirel in mezzo, quindi Dier ed Eriksen a centrocampo, con Lucas Moura, Dele Alli e Son a sostegno di Harry Kane.

Luciano Spalletti, invece, ha fatto riposare diversi elementi sabato contro il Frosinone per averli al 100% a Wembley. I nerazzurri si schiereranno con il 4-2-3-1 con Handanovic in porta, D’Ambrioso, de Vrij, Skriniar e Asamoah dietro, Vecino e Brozovic davanti alla difesa, Politano, Nainggolan e Perisic a sostegno del riposato Icardi.

Le probabili formazioni

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Davies; Dier, Eriksen; Lucas, Alli, Son; Kane.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Dove si potrà seguire il match in tv?

Tottenham-Inter si giocherà mercoledì 28 novembre alle ore 21:00. L’evento sarà su Sky Sport1 (canale 201) e, anche, in chiaro per tutti su Rai1. In streaming sarà visibile tramite Sky Go e RaiPlay.

