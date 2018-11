Test F1 2019, quando si svolgono? Date, calendario e programma. Appuntamento a febbraio

Con il Gran Premio di Abu Dhabi si è appena concluso il Mondiale 2018 di Formula Uno, ma è già tempo di pensare alla prossima annata. Dopo l’ultimo atto di questa stagione, i test Pirelli sempre sul circuito di Yas Marina, che si terranno nelle giornate di martedì 27 e mercoledì 28 novembre, ci si darà l’arrivederci al 2019, con il consueto antipasto di Barcellona.

Sul circuito del Montmelò, infatti, saranno di scena le otto giornate dei test invernali (quattro per settimana) suddivise in 18-21 febbraio e 26 febbraio-primo marzo nei quali vedremo finalmente all’opera le nuove vetture ed i nuovi piloti che, poi, saranno impegnati nel primo appuntamento stagionale a Melbourne.

Se i test della prossima settimana di Abu Dhabi saranno fondamentali soprattutto in ottica gomme, essendo prove volute dalla Pirelli, le due settimane in terra catalana saranno il vero esordio della nuova annata, con scuderie e piloti che non potranno nascondersi.

Di seguito il calendario dei test riservati alla Formula Uno che ci separeranno dall’avvio del nuovo campionato, programmato per il 17 marzo 2019 all’Albert Park di Melbourne con il Gran Premio di Australia.

CALENDARIO TEST F1 2019

Test Pirelli Abu Dhabi: 27-28 novembre 2018

Test Barcellona prima settimana: 18-21 febbraio

Test Barcellona seconda settimana: 26 febbraio-1 marzo

