Tennis, WTA Elite Trophy Zhuhai 2018: trionfa Ashleigh Barty. Sconfitta in due set la cinese Wang

Ashleigh Barty conquista il WTA Elite Trophy Zhuhai 2018, in pratica il Masters B del circuito femminile. Si tratta del terzo titolo in carriera per la tennista australiana, che oggi ha sconfitto in finale la cinese Qiang Wang in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco.

Un inizio di partita totalmente dominato dalla numero 19 del mondo. Barty ha strappato per due volte il servizio all’avversaria, portandosi addirittura sul 4-0. Wang rimonta i due break di svantaggio, togliendo anche la battuta a zero a Barty nel settimo gioco. L’inerzia del set sembra cambiare, ma l’australiana riesce nuovamente ad ottenere il break in un combattutissimo ottavo game e alla fine chiude per 6-3.

Nel secondo set Barty annulla due palle break nel quarto gioco, ma è anche l’unico pericolo che l’australiana corre in questo parziale al servizio. La numero 19 del ranking WTA toglie il servizio a Wang nel settimo gioco ed è un break decisivo per l’australiana, che poi chiude il set in suo favore per 6-4 e festeggia la conquista del titolo.













Credits: lev radin / Shutterstock