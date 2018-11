Tennis, WTA Elite Trophy Zhuhai 2018: Keys, Muguruza e Barty raggiungono Julia Goerges in semifinale

Con i tre incontri di oggi sono state determinate le semifinali del WTA Elite Trophy 2018, in corso di svolgimento a Zhuhai. La formula molto particolare del torneo, che prevede quattro gironi da tre, ha generato situazioni curiose in tutti i match odierni.

Per cominciare, la prima sfida, quella tra Caroline Garcia e Aryna Sabalenka, si è risolta in favore della francese per 6-4 6-4. Il risultato, però, non l’ha qualificata per le semifinali e non ha premiato neppure la bielorussa: a proseguire il proprio cammino, senza muovere neppure un dito, è stata Ashleigh Barty. All’australiana, nella classifica avulsa del gruppo Orchid (tutte e tre le giocatrici avevano vinto e perso due set), è bastato aver perso un game in meno delle altre due contendenti.

I riflettori si sono poi spostati sul match del gruppo Camellia tra Garbiñe Muguruza e Anastasija Sevastova. La spagnola, in difficoltà nel contenere la lettone nel primo set, è risultata molto nervosa, tant’è vero che per due volte in mezz’ora ha allontanato bruscamente il cameraman che tentava di inquadrare la chiamata in campo del coach. La partita, però, ha avuto un punto di svolta dopo il tie-break del primo set, vinto dalla Sevastova per 7 punti a 4: la Muguruza ha vinto rapidamente il secondo parziale per 6-2. Le emozioni, però, non son finite qui: la numero 11 del mondo ha mancato tre match point sul 5-4 e servizio, perdendo poi per 7-1 il tie-break decisivo. La tensione in campo è stata tale che le due giocatrici non si sono strette la mano a fine partita: ad ogni modo, la campionessa di Wimbledon 2017 si è qualificata per la semifinale.

L’ultima partita, invece, ha visto un epilogo quantomeno grottesco. Dopo aver vinto il primo set per 6-1, Madison Keys si è ritrovata con la certezza di avere un posto nel penultimo atto perché irraggiungibile nel gruppo Azalea. Sul 3-2 40-0 in proprio favore nel secondo set, l’americana improvvisamente ha spento la luce ed è uscita virtualmente dal campo, consentendo a Qiang Wang di ottenere un successo piuttosto rapido e neanche troppo faticoso per 1-6 6-3 6-1. Per la cinese la vittoria è servita soltanto a dare un’effimera gioia al pubblico di casa.

I risultati della giornata di oggi:

GRUPPO AZALEA – Qiang Wang (CHN) b. Madison Keys (USA) 1-6 6-3 6-1

GRUPPO CAMELLIA – Garbiñe Muguruza (ESP) b. Anastasija Sevastova 6-7(4) 6-2 7-6(1)

GRUPPO ORCHID – Caroline Garcia (FRA) b. Aryna Sabalenka (BLR) 6-4 6-4

Classifica dei raggruppamenti:

GRUPPO ORCHID – 1. Ashleigh Barty (AUS), 2. Aryna Sabalenka (BLR), 3. Caroline Garcia (FRA)

GRUPPO CAMELLIA – 1. Garbiñe Muguruza (ESP), 2. Anastasija Sevastova (LAT), 3. Shuai Zhang (CHN)

GRUPPO ROSE – 1. Julia Goerges (GER), 2. Elise Mertens (BEL), 3. Anett Kontaveit (EST)

GRUPPO AZALEA – 1. Madison Keys (USA), 2. Qiang Wang (CHN), 3. Daria Kasatkina (RUS)

Programma delle semifinali (orari italiani):

Ore 9:30 – Julia Goerges (GER)-Ashleigh Barty (AUS)

Ore 12:00 – Garbiñe Muguruza (ESP)-Madison Keys (USA)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: action sports / Shutterstock