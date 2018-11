Next Gen 2018, qualificazioni: programma, orari e tv di venerdì 2 novembre. Gli italiani in campo

Comincia oggi la Next Gen 2018, torneo che mette di fronte i migliori under21 del circuito mondiale. In questa giornata ci sarà il primo turno della fase di qualificazione per 8 tennisti italiani che si contenderanno la wild card per accedere al main draw comprendente altri 7 giocatori: il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex De Minaur, gli americani Frances Tiafoe e Taylor Fritz, lo spagnolo Jaume Munar e il polacco Hubert Hurkacz, entrato dopo il forfait del canadese Denis Shapovalov

Allo Sporting Milano 3 di Basiglio, dal 2 al 4 novembre ci saranno le qualificazioni con il format di regole tutto nuovo per questa competizione: sfide al meglio dei cinque set ma ai quattro game e con tie-break sul 3-3; lo shot clock, killer point sul 40-40 e il no-let, il riscaldamento abbreviato; la nuova policy per il pubblico, libero di entrare e uscire dalle tribune in qualsiasi momento. Non ci saranno invece l’arbitraggio elettronico, il coaching e il nuovissimo ‘towel-rack’, che obbligherà i giocatori a prendersi da soli l’asciugamano, evitando dunque di ricorrere all’aiuto dei raccattapalle.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA PRIMA GIORNATA

Venerdì 2 Novembre dalle ore 12.00

Luca Giacomini-Andrea Pellegrino

Liam Caruana-Jacopo Berrettini

Raul Brancaccio-Riccardo Balzerani

Giovanni Fonio-Enrico Dalla Valle

Diretta televisiva dalle ore 14.00 su Supertennis













Foto: Paolo Bona / Shutterstock