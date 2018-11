Federer-Djokovic, semifinale Parigi Bercy 2018: programma, orario e tv

La seconda delle semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy vedrà opposti il serbo Novak Djokovic e l’elvetico Roger Federer: la sfida andrà in scena domani, sabato 3 novembre, non prima delle ore 16.30. Prima dei due scenderanno in campo il russo Karen Khachanov e l’austriaco Dominic Thiem, alle ore 14.00, per la prima partita che determinerà i finalisti di domenica.

Oggi nei quarti di finale il serbo ha superato il croato Marin Cilic in rimonta, mentre lo svizzero ha battuto in due partite il nipponico Kei Nishikori. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre in streaming sarà visibile su SkyGo. Di seguito il programma completo della sfida di domani.

Seconda semifinale Masters 1000 Parigi-Bercy

Sabato 3 novembre, non prima delle ore 16.30

Roger Federer (Svizzera, 3) c. Novak Djokovic (Serbia, 2)

diretta tv su Sky Sport Uno

diretta streaming su SkyGo













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock