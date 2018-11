Tennis, WTA Elite Trophy Zhuhai 2018: Ashleigh Barty e la “ripescata” Qiang Wang raggiungono la finale

Sarà una finale a sorpresa quella del WTA Elite Trophy 2018, in corso di svolgimento a Zhuhai. Nell’ultimo atto si sfideranno l’australiana Ashleigh Barty e la cinese Qiang Wang, che hanno sconfitto rispettivamente la tedesca Julia Goerges e la spagnola Garbine Muguruza.

Vittoria in rimonta per Barty, che ha superato Goerges in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Nella prima frazione è stato decisivo un solo break, ottenuto dalla tedesca nel nono gioco ed anche nel secondo set è Goerges a strappare per prima la battuta all’avversaria, portandosi sul 2-1. L’inerzia del match sembra tutta a favore della numero 14 del mondo ed invece da quel momento comincia la rimonta di Barty, che ottiene l’immediato controbreak e un altro break nel sesto gioco. L’australiana vince 6-3 il set e poi domina il terzo, ottenendo subito il break in apertura e poi nel settimo gioco, chiudendo sul 6-2.

Incredibile, invece, il cammino nel torneo di Qiang Wang. La cinese, eliminata nei gironi, è stata ripescata per il forfait di Madison Keys ed ha sfruttato al meglio l’occasione. Una finale raggiunta grazie alla nettissima vittoria su una irriconoscibile Garbine Muguruza, demolita per 6-2 6-0 in meno di un’ora e un quarto di match. La partita dura praticamente cinque game, perchè sul 2-2 la spagnola subisce il break ed in pratica abbandona il campo. Qiang Wang ringrazia, vince i successivi nove game e vola in finale.













