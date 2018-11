Tennis, Roger Federer: “Giocare a Parigi è stata una buona scelta, ora punto a fare il meglio possibile alle ATP Finals 2018”

Roger Federer può sorridere nonostante il ko nella semifinale del Masters 1000 di Parigi 2018 contro il serbo (n.1 del mondo) Novak Djokovic. Lo svizzero ha lottato strenuamente contro Nole ma ha dovuto arrendersi al tie-break nel terzo set. Torneo francese che poi ha visto il successo finale a sorpresa del russo Karen Khachanov contro un Djokovic provato anche dalle fatiche dell’incontro con Roger.

“Ho giocato su buoni livelli, ovviamente perdere partite così tirate non è mai divertente. Sono però contento di essere venuto a Parigi ed è stata una buona scelta. Djokovic ha espresso un grande tennis ma io ho giocato meglio rispetto a Basilea e questo mi conforta pensando ai prossimi incontri“, ha dichiarato l’elvetico che guarda quindi con prospettive ottimistiche alle ATP Finals 2018 di Londra che prenderanno il via tra una settimana (11-18 novembre): “Ora guardo avanti, mi riposerò e cercherò di prepararmi al meglio per le finali londinesi“.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com