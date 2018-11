Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: da questa stagione parte la corsa verso Tokyo 2020

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sembrano ancora lontane, ma è da questa stagione che si comincia a preparare il grande evento a Cinque Cerchi. Finalmente in Giappone non ci sarà più la regola della rotazione delle armi e dunque si assegneranno 12 titoli: i sei nelle armi individuali e i sei nelle prove a squadre. Ci saranno a disposizione 212 posti in totale (102 al maschile e 102 al femminile) e sarà veramente fondamentale centrare la qualificazione con la squadra.

Una nazione, infatti, in caso di qualificazione all’Olimpiade della squadra potrà portare tre atleti nell’individuale (c’è poi anche una riserva per la gara a squadre), mentre in caso di mancato pass olimpico per il team, allora potrà partecipare a Tokyo 2020 un solo atleta (come nel caso della spada femminile italiana a Rio).

A definire le squadre qualificate sarà il ranking internazionale. Verranno presi in considerazione i punti assegnati durante il periodo che va dal 3 aprile 2019 al 4 aprile 2020, dunque saranno fondamentali sia le prove di Coppa del Mondo e poi soprattutto Campionati Continentali e Mondiali. Sono soprattutto questi due eventi a fare la differenza alla fine, ma sarà necessario sbagliare pochissimo anche nelle altre gare.

In questo momento l’Italia è in una situazione molto tranquilla nel fioretto e nella sciabola, dove occupa un posto tra le prime tre sia al maschile che al femminile; mentre nella spada qualche preoccupazione c’è. Gli uomini sono scesi al quinto posto del ranking dopo una stagione passata sottotono e condizionata anche dai molti infortuni, in particolare quello di Paolo Pizzo. Anche le donne sarebbero attualmente qualificate, sono seste, ma da Navarria e compagne serve molta più continuità di risultati e soprattutto bisogna evitare i passi falsi avuti tra Europei e Mondiali.

Questa prima parte di stagione di Coppa del Mondo servirà comunque già tantissimo per evitare di perdere ulteriori posizioni nel ranking e scendere ancora più in basso. Dal 3 aprile comincerà poi la lunga corsa verso Tokyo 2020.













foto Bizzi/Federscherma