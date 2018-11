Tennis, Qualificazioni Next Gen 2018: il tabellone completo per l’assegnazione della wild card

Ci siamo. E’ iniziata ufficialmente oggi l’avventura della Next Gen 2018, torneo che mette di fronte i migliori under21 del circuito mondiale del tennis. Nella giornata odierna ha avuto luogo il sorteggio delle qualificazioni che coinvolgeranno 8 tennisti del Bel Paese che si contenderanno la wild card per accedere al main draw comprendente altri 7 giocatori, ovvero: il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex De Minaur, lo statunitense Frances Tiafoe, l’altro americano Taylor Fritz, l’iberico Jaume Munar e il subentrato polacco Hubert Hurkacz, visto il forfait del canadese Denis Shapovalov, tenendo conto anche dell’assenza del tedesco Alexander Zverev che parteciperà alle ATP Finals di Londra.

E così, allo Sporting Milano 3 di Basiglio, dal 2 al 4 novembre, il pubblico potrà assistere ad un grande spettacolo in cui varranno le seguenti regole: sfide al meglio dei cinque set ma con parziali ridotti ai quattro game e tie-break sul 3-3; lo shot clock, il no-ad sul 40-40 e il no-let, il riscaldamento abbreviato; la nuova policy per il pubblico, libero di entrare e uscire dalle tribune in qualsiasi momento. Non ci saranno invece l’arbitraggio elettronico, il coaching e il nuovissimo ‘towel-rack’, che obbligherà i giocatori a prendersi da soli l’asciugamano, evitando dunque di ricorrere all’aiuto dei raccattapalle.

Di seguito il tabellone dei match in programma venerdì 2 novembre:

GIACOMINI Luca

(3) PELLEGRINO Andrea

CARUANA Liam

(2) BERRETTINI Jacopo

(1) BRANCACCIO Raul

BALZERANI Riccardo

(4) FONIO Giovanni

DALLA VALLE Enrico

I match partiranno avranno inizio a partire dalle 12.00.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Paolo Bona / Shutterstock