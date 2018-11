Tennis, Masters 1000 Parigi-Bercy 2018: amaro ko in due set per Fabio Fognini contro Roger Federer. Lo svizzero accede ai quarti di finale

Pronostico rispettato e Fabio Fognini esce di scena agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia) per mano di Roger Federer. Il campione svizzero, numero 3 del mondo, si è imposto in 1 ora e 14 minuti di partita con il punteggio di 6-4 6-3 in un match in cui, a dispetto di quello che può dire lo score, ha sofferto contro un Fognini però troppo discontinuo. Alla fine, la maggior classe dell’elvetico è venuta fuori e Roger ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale dove affronterà il vincente della sfida tra il giapponese Kei Nishikori e il sudafricano Kevin Anderson.

Nel primo set la partenza del Maestro è devastante: 4-1 e due break di vantaggio. Servizio e dritto creano non pochi disagi a Fognini, incapace di contrapporsi all’eccezionale profondità del campione rossocrociato che, quasi con facilità, macina il suo tennis. Il giocatore di Arma di Taggia ha il merito però di restare attaccato al parziale e, trovando con maggior facilità il campo e cercando spesso il lato sinistro dell’elvetico, ha sulla racchetta due palle break nel decimo game per riequilibrare il parziale che però il rivale neutralizza. Roger archivia la pratica sul 6-4.

Nel secondo set entrambi i tennisti non sciorinano grandi giocate, commettendo qualche errore di troppo da fondocampo. Federer, però, ha il merito di essere maggiormente concreto del ligure, cambiando l’inerzia del match nel quinto game e portandosi sul 4-2. Avanti di un break, lo svizzero vede però gli spettri del controbreak: il suo servizio non è perfetto ma Fabio non ne approfitta nell’ottavo gioco. Subendo una serie di 8 punti consecutivi, Fognini deve alzare bandiera bianca e lasciare il campo non senza un po’ di rammarico (6-3).













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: proma / Shutterstock