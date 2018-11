Tennis, WTA Elite Trophy Zhuhai 2018: Julia Goerges in semifinale, vincono anche Barty e Sevastova

La terza giornata del WTA Elite Trophy 2018 in corso di svolgimento a Zhuhai porta con sé l’arrivo del primo nome capace di qualificarsi per le semifinali: è quello di Julia Goerges. La tedesca ha superato, nel match decisivo del gruppo Rose, la belga Elise Mertens col punteggio di 6-2 7-6(5). La detentrice di questo torneo ha avuto bisogno di quattro match point (tre nel dodicesimo gioco del secondo set e uno nel tie-break) per continuare la propria difesa del titolo.

Nel gruppo Orchid, Ashleigh Barty ha battuto Caroline Garcia per 6-3 6-4; l’australiana ha raccolto un break per set e non ha mai concesso alla francese l’opportunità di rientrare. Ora i destini della Garcia sono legati all’incontro con Aryna Sabalenka, dal momento che per andare in semifinale dovrà battere molto nettamente la bielorussa. Nella partita serale, quella del gruppo Camellia, Anastasija Sevastova ha controllato la partita contro la padrona di casa Shuai Zhang fino al 6-0 4-2, in una quarantina di minuti. La lettone, però, ha lasciato per strada un lunghissimo settimo game del secondo set, in cui ha avuto tre palle break, e ha poi perso il servizio sia sul 5-4 che sul 6-5, per prevalere infine in un lunghissimo tie-break in cui la Zhang ha avuto ben sei opportunità di portare la partita al terzo parziale.

I risultati della giornata odierna:

GRUPPO ROSE – Julia Goerges (GER) b. Elise Mertens (BEL) 6-2 7-6(5)

GRUPPO ORCHID – Ashleigh Barty (AUS) b. Caroline Garcia (FRA) 6-3 6-4

GRUPPO CAMELLIA – Anastasija Sevastova (LAT) b. Shuai Zhang (CHN) 6-0 7-6(10)

Il programma di domani (orari italiani)

Ore 8:00 – Aryna Sabalenka (BLR)-Caroilne Garcia (FRA) – Gruppo Orchid

a seguire – Anastasija Sevastova (LAT)-Garbiñe Muguruza (ESP) – Gruppo Camellia

Ore 12:00 – Madison Keys (USA)-Qiang Wang (CHN) – Gruppo Azalea













