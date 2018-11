Tennis: Novak Djokovic contro l’ITF per la regola che lega la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 alla nuova Coppa Davis

Novak Djokovic non ci sta. In qualità di presidente del Consiglio dei giocatori del circuito ATP, il n.1 del mondo è fortemente contrariato per il lancio del nuovo format della Coppa Davis, che prenderà il via l’anno venturo, e nello stesso tempo come essa sia legata ai prossimi Giochi Olimpici. La Federazione Internazionale del Tennis (ITF) ha richiesto ai giocatori di partecipare alla Davis per ottenere il pass a Cinque Cerchi.

In questo senso, secondo quando riportato dal Fredrick Rosengren, allenatore del britannico Kyle Edmund, Nole avrebbe inviato una e-mail ad Edmund suggerendogli di boicottare questa regola. Di fatto, i tennisti che vogliono disputare la competizione olimpica dovranno essere convocati nelle prossime due stagioni di Davis, scendendo in campo almeno una volta nel 2019 e nel 2020. Stando a quello che afferma Rosengren (fonte: marca.com) non ci sono grandi margini di manovra rispetto alla posizione del 31enne nativo di Belgrado: “E’ chiaro che Djokovic non intende giocare la nuova Coppa Davis. Nessun tennista che ho ascoltato si è detto favorevole a questo cambiamento“.













Foto: lev radin / Shutterstock.com