Sophia Floersch torna a casa: “Ora inizia una nuova vita”

La storia di Sophia Floersch, la 17enne tedesca protagonista di un bruttissimo incidente nel corso del GP di Macao in F3 e operata circa 7 giorni fa per intervenire sulla frattura alla settima vertebra cervicale, attira l’attenzione degli appassionati. Ci sono delle notizie positive per quanto riguarda il suo stato di salute. Come riporta gazzetta.it, Sophia ha iniziato il suo lungo percorso di rieducazione e come ammesso da lei stessa attraverso un post su Facebook sta facendo ritorno a casa.

“Oggi sto facendo ritorno a casa. Sono davvero contenta di poter rivedere nei prossimi giorni tutta la mia famiglia e gli amici. Sono ancora stupita da tutto il supporto che ho ricevuto dai tifosi di tutto il mondo. Un grande ringraziamento va a tutte le persone di Macao, specialmente i ragazzi dell’ospedale, il Dr. Lau, il Dr. Chan, il signor Lei Wai Seng, Maria Elisa Goncalves, l’angelo Sulanir Goncalves Pacheco e tutte le meravigliose infermiere. E anche all’organizzazione completa della gara, Patrick, il Dr. Ceccarelli, la Hwa AG e la Mercedes che hanno effettuato un lavoro perfetto, aiutandomi in ogni modo. Ho celebrato il mio secondo compleanno il 18/11/2018 a Macao: ora comincia un nuovo capitolo e non vedo l’ora che inizi. Concentriamoci sul 2019“, le parole della ragazza tedesca.













Foto: Fabio Pagani / Shutterstock.com