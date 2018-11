Tennis, Next Gen ATP Finals 2018: tutti contro Stefanos Tsitsipas. La wild card azzurra proverà a stupire

La prossima settimana (6-10 Novembre) a Milano si terrà la seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, la manifestazione che mette di fronte i sette migliori Under 21 della classifica mondiale e un giovane italiano, che riceverà una wild card al termine della fase del torneo di qualificazione.

Questi sono i tennisti già certi di partecipare alle Next Gen 2018: il greco Stefanos Tsitsipas, l’australiano Alex De Minaur, gli americani Frances Tiafoe e Taylor Fritz, lo spagnolo Jaume Munar, il russo Andrey Rublev e il polacco Hubert Hurkacz, entrato dopo il forfait del canadese Denis Shapovalov. Proprio l’assenza del nordamericano fa scendere un po’ il livello della competizione e si aggiunge a quella ormai decisa da tempo di Alexander Zverev, che anche quest’anno ha preferito non disputare il torneo milanese per preparare al meglio le ATP Finals di Londra.

Sicuramente il grande favorito, non solo per la miglior posizione in classifica (unico top 20 presente), è Stefanos Tsitsipas. Un’ottima stagione per il greco, che ha vinto il suo primo titolo ATP della carriera e ha già raggiunto la finale del Masters 1000 di Toronto poi persa contro Rafa Nadal. Dietro di lui c’è grandissima concorrenza ed è difficile trovare chi possa essere il vero rivale dell’ellenico. L’australiano De Minaur ha scalato la classifica quest’anno e si presenta a Milano con grandi ambizioni; inoltre la superficie potrebbe anche agevolare un giocatore come l’americano Frances Tiafoe.

Della scorsa edizione c’è solamente il russo Rublev e non è un fattore trascurabile, visto che i tennisti dovranno giocare con regole completamente diverse rispetto alla stagione regolare sul circuito ATP: sfide al meglio dei cinque set ma ai quattro game e con tie-break sul 3-3; lo shot clock, killer point sul 40-40 e il no-let, il riscaldamento abbreviato; la nuova policy per il pubblico, libero di entrare e uscire dalle tribune in qualsiasi momento. Non ci saranno invece l’arbitraggio elettronico, il coaching e il nuovissimo ‘towel-rack’, che obbligherà i giocatori a prendersi da soli l’asciugamano, evitando dunque di ricorrere all’aiuto dei raccattapalle.

E’ iniziato ieri anche il tabellone delle qualificazioni alle Next Gen 2018, dove verrà assegnata una wild card ad un tennista italiano. In corsa sono rimasti Raul Brancaccio, Liam Caruana, Enrico Dalla Valle e Luca Giacomini. Per il vincitore sicuramente ci sarà la grandissima occasione per mettersi in mostra davanti al tanto pubblico presente a Milano e soprattutto si potrà confrontare con dei coetanei che in questo momento sono già ad un livello che gli azzurri presenti alle Next Gen sperano di raggiungere nei prossimi anni.













Foto: Rena Schild / Shutterstock.com