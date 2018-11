Tennis, Next Gen ATP Finals 2018: seconda giornata. Match clou Tsitsipas-Tiafoe, Caruana sfida Fritz

Seconda giornata di incontri sul veloce indoor del Padiglione 1 della Fiera di Milano-Rho per la seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto tennisti under21. Un day-2 in cui le emozioni non mancheranno e che val la pena scoprire.

Ad aprire le danze sarà la sfida tra il polacco Hubert Hurkacz (n.85 del mondo) e lo spagnolo Jaume Munar (n.76 ATP), valida per il gruppo A. Entrambi sconfitti all’esordio, rispettivamente dallo statunitense Frances Tiafoe (n.40 del ranking) e dal greco Stefano Tsitsipas (n.15 della classifica mondiale), andranno a caccia del risultato pieno per giocarsi le chance di accesso all’ultima fase. Un match sulla carta equilibrato, aperto ad ogni risultato. A seguire sarà la volta del nostro Liam Caruana, n.622 del ranking e wild card a Milano dopo aver vinto le qualificazioni, che affronterà il forte americano Taylor Fritz (n.47 del mondo). Il 20enne romano, che da tempo vive in Texas (Stati Uniti) con la propria famiglia, dovrà cercare l’impresa. Dopo aver perso nettamente contro l’australiano Alex De Minaur (n.31 ATP), l’azzurro dovrà superare se stesso contro un tennista dotato di una grande potenza nei colpi, che su questa superficie può fare la differenza. 21enne nativo di San Diego è stato piegato solo al quinto set dal russo Andrey Rublev nel primo incontro del gruppo B ed è motivato a centrare il bersaglio grosso.

Il programma serale sarà aperto dal match clou di giornata tra Tsitsipas e Tiafoe. L’ellenico parte coi favori del pronostico per quanto fatto vedere quest’anno nel circuito ATP, ricordando la Finale raggiunta nel Canadian Masters oppure la vittoria a Stoccolma (Svezia), il suo primo titolo in carriera. Il 20enne del Maryland, però, è un tennista imprevedibile, capace di esaltarsi quando la posta in palio è alta. Il successo nel torneo di Delray Beach è stato l’apice dell’americano nel 2018 e vedremo se in questo scontro del gruppo A delle Next Gen Finals saprà ripetersi. A chiosa la partita tra Rublev e De Minaur si preannuncia assai interessante e deciderà a chi spetti il primato del girone B: da un lato il finalista dell’edizione 2017 di questo evento e dall’altra un tennista in costante ascesa che sembra godere di una condizione fisica migliore rispetto al tennista dell’Est.

IL PROGRAMMA DI INCONTRI

Mercoledì 7 novembre

alle ore 14.00

Hurkacz (POL) c. Munar (ESP)

non prima delle ore 15.00

Fritz (USA) c. Caruana (ITA)

alle ore 19.30

Tsitsipas (GRE) c. Tiafoe (USA)

a seguire De Minaur (AUS) c. Rublev (RUS)













Foto: Rena Schild / Shutterstock.com