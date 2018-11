Tennis, Next Gen ATP Finals 2018: la prima giornata. Liam Caruana esordisce con Alex De Minaur

Comincia a Milano il grande spettacolo delle Next Gen ATP Finals 2018. Inizia il torneo che mette di fronte i migliori under 21 del mondo e tra loro ci sarà anche l’italiano Liam Caruana, che ha vinto le qualificazioni e ha conquistato la wild card per la manifestazione che si terrà dal 6 al 10 Novembre alla Fiera di Milano.

Caruana farà il suo esordio nel torneo in serata e se la vedrà con il promettente australiano Alex De Minaur, seconda testa di serie e numero 33 del mondo. Sicuramente una prima molto complicata per l’azzurro, che affronta il giocatore più forte del Gruppo B. Sempre in questo girone ci sono l’americano Taylor Fritz e il russo Andrey Rublev, quest’ultimo unico ad aver giocato le Next Gen lo scorso anno. Una sfida che potrebbe già essere decisiva in chiave qualificazione alla semifinale.

Il grande favorito per la vittoria finale è il greco Stefanos Tsitsipas, che è anche l’unico degli otto partecipanti ad aver raggiunto una finale in un Masters 1000. L’ellenico affronterà lo spagnolo Jaume Munar, mentre nell’altro match l’americano Frances Tiafoe, outsider di lusso di questo torneo, se la vedrà con il ripescato Hubert Hurkacz, che ha sfruttato il forfait di Denis Shapovalov

IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 6 NOVEMBRE

A partire dalle ore 14:00

Stefanos Tsitsipas (GRE) [1] vs. Jaume Munar (ESP) [7]

Taylor Fritz (USA) [4] vs. Andrey Rublev (RUS) [5]

Non prime delle ore 19:30

Frances Tiafoe (USA) [3] vs. Hubert Hurkacz (POL) [6]

Alex De Minaur (AUS) [2] vs [WC] Liam Caruana (ITA) [8]













Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com