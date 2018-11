Tennis, Next Gen ATP Finals 2018: la finale sarà tra Stefanos Tsitsipas ed Alex De Minaur

Pronostico rispettato alle Next Gen ATP Finals 2018. Nell’ultimo atto del torneo milanese si sfideranno le prime due teste di serie, Stefanos Tsitsipas ed Alex De Minaur, che in semifinale hanno sconfitto rispettivamente il russo Andrey Rublev e lo spagnolo Jaume Munar dopo due fantastiche battaglie e che sono terminate al quinto set.

Tsitsipas ha superato Rublev con il punteggio di 4-3 3-4 4-0 2-4 4-3 dopo due ore e nove minuti di gioco. I primi due set sono equilibratissimi, con i tennisti che non concedono nulla con il servizio e si va di conseguenza al tiebreak: uno viene vinto dal greco (7-3) e l’altro dal russo (7-5). Nel terzo set l’ellenico è perfetto e domina per 4-0, ma Rublev riesce a reagire nel quarto. Prima il break del russo del terzo, poi controbreak di Tsitsipas e poi altro break di Rublev che chiude 4-2. Nella quinta frazione il numero 15 del mondo scappa sul 2-0, ma Rublev riesce ad agguantare la parità e si va ancora al tiebreak, che viene vinto per 7-2 da Tsitsipas.

Il primo a conquistare la finale era stato in precedenza Alex De Minaur. Il giovane australiano ha sconfitto lo spagnolo Munar con il punteggio di 3-4 4-1 4-1 3-4 4-2 dopo due ore e due minuti di gioco. Ottimo inizio dello spagnolo che si porta sul 3-1, ma viene rimontato da De Minaur, che porta il primo set al tiebreak, poi vinto da Munar per 7-4. Nel secondo e terzo set il copione vede un dominio dell’australiano, che si impone in entrambe le frazioni per 4-1. De Minaur ha quattro match point nel quarto set, ma Munar annulla tutto e porta il set al tiebreak, che poi riesce a vincere. Si va al quinto e De Minaur scappa subito sul 2-0 ed è un break decisivo per volare in finale.

Domani ci saranno le due finali. Alle 19.00 quella per il 3°-4° posto tra Munar e Rublev e poi soprattutto alle 21.00 si lotterà per il titolo di miglior giovane ATP tra Tsitsipas e De Minaur.













Credits: Rena Schild/ Shutterstock