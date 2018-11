Tennis, Hopman Cup 2019: Roger Federer e Serena Williams daranno il via alla loro stagione in Australia

Il tennis per alcuni giorni si prenderà una pausa. Dopo la Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia, a Lille, vinta dai croati, il mondo di racchetta e pallina tornerà a monopolizzare la scena a cavallo della chiosa del 2018 e dell’inizio del 2019. E’ proprio pensando a quel periodo che è giusto parlare della Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione che dà il via all’attività agonistica di alcuni tennisti. La sede sarà Perth (Australia) e ci saranno dei grossi calibri tra i partecipanti.

Sul cemento australiano, infatti, vedremo all’opera lo svizzero Roger Federer e la statunitense Serena Williams che hanno deciso di iniziare così la loro annata. Affiancheranno Belinda Bencic e Frances Tiafoe in un torneo che vedrà un totale di otto compagini, tra cui non figura l’Italia: Australia (Matt Ebden/Ashleigh Barty), Francia (Lucas Pouille/Alize Cornet), Germania (Alexander Zverev/Angelique Kerber), Gran Bretagna (Cameron Norrie/Katie Boutier), Grecia (Stefano Tsitsipas/Maria Sakkari), Spagna (David Ferrer/Garbine Muguruza), Svizzera (Roger Federer/Belinda Bencic), Stati Uniti (Frances Tiafoe/Serena Williams).

E’ stato reso noto il programma completo degli incontri che inizierà esattamente il 29 dicembre 2018 e terminerà il 5 gennaio 2019:

DATE SESSION TIME MATCH Sat 29 Dec day 10.00 am Great Britain vs Greece Sat 29 Dec evening 5.30 pm Australia vs France Sun 30 Dec day 10.00 am Germany vs Spain Sun 30 Dec evening 5.30 pm Great Britain vs Switzerland Mon 31 Dec

day 10:00 am USA vs Greece Mon 31 Dec

evening (no play) Tue 1 Jan day (no play) Tue 1 Jan evening 5.30 pm USA vs Switzerland Wed 2 Jan day 10.00 am France vs Germany Wed 2 Jan evening 5.30 pm Australia vs Spain Thur 3 Jan day 10.00 am Great Britain vs USA Thu 3 Jan evening 5.30 pm Greece vs Switzerland Fri 4 Jan day 10.00 am Spain vs France Fri 4 Jan evening 5.30 pm Australia vs Germany Sat 5 Jan evening 4.00 pm Winner Group A v Winner Group B













