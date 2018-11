Tennis, Finale Coppa Davis 2018: Francia-Croazia, sfida già nella storia. Super equilibrio e doppio che può essere decisivo

Francia-Croazia è già una finale storica per la Coppa Davis, visto che sarà l’ultima con il vecchio format. Si giocherà a Lille in un impianto da 27mila spettatori (è lo stadio della squadra di calcio) in una cornice davvero spettacolare, la stessa che ha visto i transalpini trionfare contro il Belgio nell’ultimo atto della competizione.

La Francia si presenta, dunque, da campione in carica e va caccia dell’undicesimo titolo della sua storia in quella che è la diciannovesima finale. Per Yannick Noah sarà anche l’occasione di chiudere nel migliore dei modi possibili la sua esperienza sulla panchina della Francia, visto che dal prossimo anno al suo posto ci sarà Amelie Mauresmo. La Croazia, invece, è alla terza finale, vincendo quella con la Slovacchia nel 2005 e perdendo con l’Argentina nel 2016 al termine di una sfida pazzesca.

Guardando i convocati la Croazia sulla carta sembra favorita. Marin Cilic e Borna Coric sono due giocatori fortissimi sul cemento, ma attenzione all’orgoglio dei padroni di casa. Noah per l’occasione ha deciso di convocare tre singolaristi (uno con ogni probabilità sarà riserva) e dovrà sceglierne due tra Lucas Pouille, Jeremy Chardy ed il rientrante Jo-Wilfried Tsonga. Proprio quest’ultimo può diventare l’uomo decisivo per la Francia, essendo un giocatore che sa esaltarsi in Coppa Davis.

Un punto decisivo potrebbe essere quello del doppio e la sfida si presenta davvero infuocata. Da una parte la coppia transalpina formata da Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert e dall’altra quella croata composta da Ivan Dodig e Mate Pavic. La giornata del sabato è sempre un momento chiave all’interno di uno scontro in Coppa Davis e mai come questa volta il doppio può davvero essere l’ago della bilancia.

Questa sarà la terza sfida tra Francia e Croazia ed il bilancio ora è in perfetta parità. I francesi si sono imposti per 4-1 nel primo turno del World Group 2004 a Metz, mentre i croati hanno vinto 3-2 nella semifinale del 2016 a Zadar.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Lev Radin / Shutterstock