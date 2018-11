Tennis, Fabio Fognini insegue le ATP Finals da riserva! Il sogno dell’azzurro, oggi la sfida a Federer

Fabio Fognini continua a inseguire le ATP Finals 2018, il Masters di fine anno che si disputerà alla O2 Arena di Londra tra un paio di settimane. Al momento il ligure è dodicesimo nella race ma l’argentino Juan Martin Del Potro è già certo di non gareggiare nella capitale britannica a causa di un infortunio e con buona probabilità non ci sarà nemmeno lo spagnolo Rafael Nadal che ieri ha dato forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di problemi fisici che si sta portando dietro dalle semifinali degli US Open. L’assenza di questi due fuoriclasse permette così al tennista italiano di risalire al decimo posto nella corsa verso il torneo di fine stagione e dunque attualmente è seconda riserva!

Il 31enne, che questa sera scenderà in campo sul cemento della capitale francese per affrontare Roger Federer, può dunque ancora coltivare il sogno di essere presente alle ATP Finals. Ormai il posto da seconda riserva è in cassaforte, potrebbe anche diventare primo alternate se dovesse fare più strada nel torneo di Parigi rispetto al croato Borna Coric che agli ottavi di finale se la dovrà vedere con l’austriaco Dominic Thiem: servirebbe un’impresa a Fognini per sconfiggere il Maestro svizzero ma può assolutamente sognare il colpaccio. Riuscire però ad acquisire il diritto di giocare a Londra sembra molto difficile, occorre sostanzialmente sperare che qualcuno dei migliori otto rinunci all’evento (al momento i qualificati sono Djokovic, Federer, Zverev, Anderson, Cilic, Thiem, Nishikori, Isner ipotizzando appunto che Nadal sia assente come Del Potro).













stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: lev radin shutterstock