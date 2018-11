LIVE Fognini-Federer in DIRETTA: sfida titanica a Parigi-Bercy, l’azzurro cerca l’impresa contro il Maestro

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Roger Federer, sfida valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo dell’anno. I due tennisti hanno raggiunto questo turno del tabellone senza giocare, visto che i rispettivi avversari (Fucsovics e Raonic) si sono ritirati ancora prima di scendere in campo. Per Fognini c’è la grande occasione di poter superare per la prima volta in carriera il campione svizzero e soprattutto il ligure è molto vicino ad andare alle ATP Finals come riserva, ma servirà comunque un buon risultato nel torneo parigino. Dall’altra parte c’è un Federer reduce dalla vittoria del torneo di casa di Basilea, il novantanovesimo della carriera e proprio in questo Masters 1000 di Parigi-Bercy vuole toccare lo straordinario traguardo dei 100 successi.

