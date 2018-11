Tennis: dove inizieranno il 2019 gli azzurri? Cecchinato in Qatar, Fognini in Nuova Zelanda

La stagione 2018 si è praticamente appena conclusa con le ATP Finals e la Coppa Davis che hanno assegnato i propri titoli. Non c’è praticamente spazio per rifiatare: tra poco più di un mese si riparte con una nuova annata tennistica alle porte. I programmi sono già stati stilati: andiamo a scoprire dove troveremo in gara i migliori azzurri nei primi tornei del nuovo anno.

ATP

Fabio Fognini: ATP 250 Auckland

Marco Cecchinato: ATP 250 Doha, ATP 250 Auckland

Andreas Seppi: ATP 250 Doha, ATP 250 Sidney

Matteo Berrettini: ATP 250 Doha

Paolo Lorenzi: ATP 250 Pune

Lorenzo Sonego: ATP 250 Pune

WTA

Camila Giorgi: WTA Premier Brisbane













Foto: Claudio Bosco Livephotosport