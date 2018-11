Tennis, Coppa Davis rivoluzionata. Alexander Zverev: “Molti big non la giocheranno”

La Coppa Davis è stata stravolta e a partire dal 2019 non avrà più i connotati della competizione a cui siamo stati abituati negli ultimi decenni. Uno dei tornei sportivi più vecchi del mondo ha subito una vera e propria rivoluzione che ha mutato letteralmente i connotati della più famosa competizione annuale tra Nazionali: un turno preliminare a febbraio e poi gli atti conclusivi a novembre a Madrid (cemento indoor).

Molti tennisti non si sono trovati d’accordo con la nuova formula, tra i primi a esporsi c’è stato Alexander Zverev, attuale numero 5 al mondo che ha dichiarato di giocare solo il turno preliminare a Francoforte ma che poi a novembre non scenderà in campo (dichiarazioni da livetennis.it): “Come ho detto in passato, non giocherò la Coppa Davis a novembre. Giocherò a febbraio in Germania il turno preliminare. Penso che la Coppa Davis abbia molti problemi e questioni su cui riflettere, in particolar modo le date. Credo che nessuno dei top player prenderà parte all’evento, eccezion fatta per Nadal probabilmente, ma solo perché si gioca in Spagna. Sono sicuro che molti dei tennisti più forti non giocheranno“.













Foto: US Open-Leonard Zhukovsky shutterstock