Tennis, Coppa Davis 2019: India-Italia si giocherà sull’erba! Scelta Calcutta come sede del turno preliminare

La nuova Coppa Davis 2019 è ormai alle porte e venerdì 1 e sabato 2 febbraio 2019 assisteremo alle fase preliminare a 24 squadre funzionale alla qualificazione per la Finale in sede unica a Madrid dal 18 al 24 novembre 2019. L’Italia se la vedrà in trasferta contro l’India e come era assai prevedibile la selezione di casa ha scelto l’erba come superficie di questo confronto. Saranno infatti il campo del Calcutta South Club ad ospitare la sfida e questo, sulla carta, non dovrebbe rappresentare un grosso punto a favore della nostra Nazionale.

Gran parte dei giocatori italiani, in primis Fabio Fognini, non esprime il suo miglior tennis in queste condizioni e ciò sarà senza dubbio un fattore discriminante nell’incontro. Certo, tra gli azzurri, Andreas Seppi sulla carta potrebbe essere il più adatto ma un’età avanzata (34 anni) e alcuni problemi fisici che ogni tanto si presentano potrebbero portare Corrado Barazzutti a fare una scelta diversa.

Certo è che i tennisti avversari, sulla carta, non hanno una classifica invidiabile: il migliore è Yuchi Bambri, 26enne di New Delhi (numero 107). Però come si è detto il fattore campo potrebbe pesare nell’economia di questo turno e l’Italia non potrà permettersi distrazioni avendo degli avversari abituati a giocare su questi campi e a conoscerne i segreti. Del resto, se andiamo ad analizzare i precedenti il Bel Paese è avanti 4-1 ma l’unica sconfitta risale al primo turno del 1985 quando il match si tenne proprio a Calcutta sull’erba.













Foto: Patrick Bengtsson / Shutterstock.com