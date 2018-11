Tennis, Atp Finals 2018: semifinali di oggi. De Minaur-Munar e Tsitsipas-Rublev. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi venerdì 9 novembre si giocano le semifinali delle Next Gen ATP Finals 2018, il torneo riservato ai migliori otto tennisti Under 21 che si sta disputando presso la Fiera di Milano. Ad aprire le danze sarà l’attesa sfida tra l’australiano Alex De Minaur che si presenta imbattuto all’appuntamento e lo spagnolo Jaume Munar che cercherà di sovvertire il pronostico della vigilia, poi a seguire spaio al big-match tra il quotatissimo greco Stefanos Tsitsipas e il promettente russo Andrey Rublev, un incontro tra due grandi promesse che sicuramente regaleranno grande spettacolo. Ovviamente i due vincitori si qualificheranno alla finale di domani.

VENERDI’ 9 NOVEMBRE:

19.00 De Minaur vs Munar

Non prima delle 21.00 Tsitsipas vs Rublev

COME VEDERE LE SEMIFINALI DELLE NEXT GEN ATP FINALS:

Le due partite saranno trasmesse in diretta tv su Supertennis e in diretta streaming sul sito di Supertennis.













