Tennis, ATP Finals 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Il tennis giunge all’ultimo suo torneo dell’anno. Le ATP Finals 2018 (anche se molti nostalgici preferiscono chiamare la manifestazione semplicemente “il Masters”, come si usava negli Anni ’70) chiudono un’intensissima stagione tennistica che ha visto succedersi tre numeri uno, che poi sono ancora una volta Roger Federer, Rafael Nadal e infine Novak Djokovic.

Lo svizzero, lo spagnolo e il serbo saranno tutti di scena alla O2 Arena di Londra, anche se la posizione di Nadal è in dubbio a causa dei guai agli addominali che lo hanno messo KO prima di poter prendere parte al Masters 1000 di Parigi Bercy. Nella capitale britannica ci saranno anche Alexander Zverev (Germania), Kevin Anderson (Sudafrica), Marin Cilic (Croazia), Dominic Thiem (Austria), Kei Nishikori (Giappone). Non ce la fa invece Juan Martin Del Potro: l’argentino ha saggiamente preferito recuperare con passi calmi dalla frattura alla rotula destra.

Le ATP Finals 2018 si terranno alla O2 Arena di Londra da domenica 11 novembre a domenica 18 novembre. Tutti gli incontri della manifestazione, sia di singolare che di doppio, verranno trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go.

IL CALENDARIO DELLE ATP FINALS 2018

DOMENICA 11 NOVEMBRE

Ore 13 – un doppio

Ore 15 – un singolare

Ore 19 – un doppio

Ore 21 – un singolare

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE

Ore 13 – un doppio

Ore 15 – un singolare

Ore 19 – un doppio

Ore 21 – un singolare

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE

Ore 13 – un doppio

Ore 15 – un singolare

Ore 19 – un doppio

Ore 21 – un singolare

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE

Ore 13 – un doppio

Ore 15 – un singolare

Ore 19 – un doppio

Ore 21 – un singolare

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE

Ore 13 – un doppio

Ore 15 – un singolare

Ore 19 – un doppio

Ore 21 – un singolare

VENERDI’ 16 NOVEMBRE

Ore 13 – un doppio

Ore 15 – un singolare

Ore 19 – un doppio

Ore 21 – un singolare

SABATO 17 NOVEMBRE

Ore 13 – semifinale doppio

Ore 15 – semifinale singolare

Ore 19 – semifinale doppio

Ore 21 – semifinale singolare

DOMENICA 18 NOVEMBRE

Ore 16:30 – finale doppio

Ore 19 – finale singolare













