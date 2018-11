Tennis, ATP Finals 2018: le semifinali. Djokovic dà la rivincita ad Anderson, Federer sogna i 100 e attende Zverev

Alle ATP Finals 2018 di Londra è arrivato il giorno delle semifinali. Si conoscerà oggi chi saranno i due protagonisti che domani si contenderanno lo scettro di “maestro dell’anno”. La composizione delle due partite lascia apertissima la possibilità di una finale tra Roger Federer e Novak Djokovic, sicuramente la più attesa e voluta dal mondo del tennis, ma alla quale almeno due persone, Alexander Zverev e Kevin Anderson, non vorrebbero assistere.

Per Federer è la quindicesima semifinale della carriera in sedici apparizioni al Master di fine anno. L’obiettivo 100 titoli è ancora possibile, nonostante lo svizzero abbia esordito male contro Kei Nishikori, riprendendosi poi subito contro Thiem ed Anderson, entrambi sconfitti per due set a zero. Risultati che hanno permesso al campione di Basilea di chiudere al primo posto e di sfidare oggi Alexander Zverev, che si è qualificato per le semifinali grazie alle vittorie con Cilic ed Isner (in mezzo il netto ko con Djokovic). Il tedesco è solamente alla seconda partecipazione in carriera alle ATP Finals ed in questa stagione può vantare una vittoria in più di Federer nei Masters 1000 (successo a Madrid mentre per lo svizzero solo due finali perse).

I due si incontrano ancora una volta alle ATP Finals, dove a vincere lo scorso anno fu lo svizzero in tre set. Prime due frazioni davvero spettacolari ed equilibrate, poi Zverev crollò nella terza, perdendo per 6-1. In totale Federer ha vinto quattro volte nelle sette occasioni in cui i due giocatori si sono affrontati. L’ultimo successo del tedesco risale allo scorso Masters 1000 di Montreal, quando si impose in poco più di un’ora per 6-3 6-4.

Novak Djokovic si presenta da imbattuto alla sua ottava semifinale su undici partecipazioni al Master, mente dall’altra parte Kevin Anderson ha subito centrato un posto tra i migliori quattro all’esordio nel torneo. Una partita con un favorito senza dubbio, perché il serbo in quest’ultimo periodo dell’anno sembra davvero imbattibile (34 vittorie in 36 partite) e solo degli stellari Stefano Tsitsipas (a Toronto) e Karen Khachanov (finale Parigi Bercy) sono riusciti a batterlo. Tre vittorie in altrettante partite, ma il numero uno del mondo dovrà comunque stare molto attento contro il sudafricano che ha battuto Thiem, poi demolito Nishikori e alla fine è stato sconfitto solo da Federer.

Si tratta anche del remake della finale di Wimbledon, vinta da Djokovic in tre set. Il serbo ha sconfitto Anderson in sette delle otto sfide giocate tra loro, con il sudafricano che si è imposto proprio nel loro primo match d’esordio nel 2008 al Masters 1000 di Miami. Va detto che in questo conteggio non rientra la partita delle Laver Cup di quest’anno e che ha visto Anderson imporsi due set a uno. Il sudafricano ci riproverà in un contesto molto più importante, ma Djokovic sembra aver programmato di conquistare il torneo e quando è in questa modalità non si può quasi mai fermare.













