LIVE Federer-Zverev, Semifinale Atp Finals 2018 in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della prima delle semifinali delle ATP Finals di tennis: alle ore 15.00 il vincitore del Gruppo Lleyton Hewitt, ovvero l’elvetico Roger Federer, sfiderà il tedesco Alexander Zverev, giusto secondo nel Gruppo Guga Kuerten. Entrambi arrivano a questa sfida con due vittorie ed una sconfitta: lo svizzero ha perso all’esordio contro Kei Nishikori, mentre il teutonico ha lasciato strada al serbo Novak Djokovic.

Per Federer si tratta della 15ma semifinale al Masters, torneo di fine stagione vinto già in sei occasioni, mentre per Zverev questa è la prima apparizione al penultimo atto alla seconda partecipazione. Sicuramente ci sarà grande battaglia e ci sarà da divertirsi, la lotta sarà fatta da grandi colpi da una parte e dall’altra.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara dellaprima delle semifinali delle ATP Finals: cronaca in tempo reale, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti (Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock).













