Tennis, Atp Finals 2018: il montepremi. Quanti soldi guadagnerà il vincitore? Tutti i premi per le singole partite

Da domenica 11 a domenica 18 novembre si disputeranno le ATP Finals 2018, il torneo di fine stagione tra i migliori otto tennisti del Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del prestigioso trofeo. Alla O2 Arena di Londra andrà in scena un grandissimo spettacolo, Novak Djokovic e Roger Federer partiranno con i favori del pronostico vista anche l’assenza di Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro a causa di infortuni ma attenzione a non sottovalutare i vari Zverev, Anderson, Nishikori e compagnia.

Sono stati sorteggiati due gironi da quattro tennisti ciascuno, i primi due classificati accederanno alle semifinali incrociate ma già il fatto di essere presenti a Londra assicura un assegno di ben 203mila dollari (circa 179mila euro). Il montepremi delle ATP Finals 2018, infatti, è davvero vertiginoso e arriva a toccare gli 8 milioni di dollari (circa 7 milioni di euro). Ma quanti soldi guadagnerà il vincitore e quali premi sono previsti per gli altri giocatori?



Il vincitore delle ATP Finals 2018 intascherà ben 1,28 milioni di dollari (circa 1,13 milioni di euro) ma se trionferà da imbattuto allora potrà beneficiare di addirittura 2,712 milioni di dollari (circa 2,4 milioni di euro). Il finalista perdente si consolerà con 620mila dollari (circa 547mila euro), ogni vittoria durante il round robin varrà 203mila dollari (circa 179mila euro).

MONTEPREMI ATP FINALS 2018:

Vincitore (imbattuto): 2,712 milioni di dollari (circa 2,4 milioni di euro)

Vincitore (non imbattuto): 1,28 milioni di dollari (circa 1,13 milioni di euro)

Finalista perdente: 620mila dollari (circa 547mila euro)

Una vittoria nel round robin: 203mila dollari (circa 179mila euro)

Quota di partecipazione: 203mila dollari (circa 179mila euro)













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock