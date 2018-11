Tsitsipas-de Minaur, Finale Next Gen 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Grecia contro Australia, Stefanos Tsitsipas contro Alex de Minaur. La finale delle Next Gen ATP Finals regala l’ultimo atto sperato, quello tra i primi due del torneo che si gioca a Milano. Arrivando entrambi da imbattuti, entrambi avranno la possibilità di portarsi a casa più di 400.000 dollari in caso di vittoria (lo sconfitto ne intascherà 130.000).

Tsitsipas, in semifinale, ha avuto ragione del russo Andrey Rublev in un match durato più di due ore e risolto al tie-break del quinto set, col punteggio complessivo di 4-3(3) 3-4(5) 4-0 2-4 4-3(2). In questo modo lo ha privato della possibilità di fare il bis, dal momento che aveva vinto le Next Gen Finals nel 2017. Anche de Minaur ha dovuto faticare non poco per superare lo spagnolo Jaume Munar, riuscendo a prevalere per 3-4(5) 4-1 4-1 3-4(4) 4-2.

L’ultimo atto delle Next Gen ATP Finals, che sarà preceduto dalla finale per il terzo posto, si giocherà alle ore 21. La diretta televisiva, così come quella in streaming su sito web e Facebook, è assicurata da Supertennis.

SABATO 10 NOVEMBRE

Ore 19.00 Finale 3° posto – Andrey Rublev (RUS)-Jaume Munar (ESP)

Ore 21.00 Finale 1° posto – Stefanos Tsitsipas (GRE)-Alex de Minaur (AUS)













