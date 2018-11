Tennis, Atp Finals 2018: i favoriti e le quote dei bookmakers per le scommesse. Novak Djokovic il favorito

Novak Djokovic è il grande favorito delle ATP Finals 2018. Il serbo, secondo i bookmakers, è candidato a conquistare per la sesta volta in carriera il torneo di fine stagione, che mette di fronte gli otto migliori giocatori dell’anno. Il neo numero uno del mondo è quotato 1.57 da Sisal Matchpoint ed un po’ meno da Eurobett (1.50), ma per entrambe non sembrano davvero esserci dubbi su chi vincerà a Londra.

Chi va a caccia del centesimo titolo della carriera è Roger Federer. Lo svizzero si è posto questo obiettivo e cercherà di toccare la tripla cifra proprio in queste ATP Finals. La quota è comunque invitante, perchè il campione di Basilea è dato a 3.75 da Eurobet e 4.00 da Sisal Matchpoint. Sicuramente una buona possibilità per chi vuole scommettere andando abbastanza sul sicuro.

Quote già molte per la testa di serie numero tre. Alexander Zverev è addirittura a 12.00 per Sisal Matchpoint, mentre è a 9 per Eurobet. Possibile sorpresa del torneo è il croato Marin Cilic, mentre per chi ama anche un po il rischio e le quote “pazze” sono sicuramente stuzzicanti quelle degli altri partecipanti. In particolare Kei Nishikori si trova in un girone dove può puntare alla semifinale e dunque quel 33.00 di Sisal Matchpoint è molto invitante.

Questo il riepilogo delle quote sul vincente delle ATP Finals 2018

Vincente ATP Finals 2018 Novak Djokovic 1.57 1.50 Roger Federer 4.00 3.75 A. Zverev 12.00 9.00 M. Cilic 16.00 11.00 K. Anderson 33.00 21.00 J. Isner 33.00 21.00 K. Nishikori 33.00 21.00 D. Thiem 33.00 26.00













