Taekwondo, Grand Prix Final 2018: Vito Dell’Aquila in finale per il terzo posto! L’azzurro si giocherà il podio con il coreano Kim Tae-hun

Vito Dell’Aquila combatterà per salire sul terzo gradino del podio al Grand Prix Final 2018 di taekwondo, iniziato oggi a Fujairah (Emirati Arabi Uniti). Il 18enne pugliese ha confermato ulteriormente il suo talento, riuscendo a raggiungere i vertici i nella categoria -58 kg in uno degli eventi più importanti dell’anno, in cui sono presenti solo i migliori 16 atleti al mondo per ciascuna categoria olimpica. Domani l’azzurro sfiderà nella finale per il terzo posto il coreano Kim Tae-hun, campione iridato in carica nei -54 kg.

Il cammino di Dell’Aquila si è aperto con la netta vittoria per point-gap (22-2) con il russo Mikhail Artamonov, poi ai quarti ha superato in un incontro molto combattuto l’iraniano Farzan Ashourzadeh Fallah, avendo la meglio per 29-27 e accedendo così alla semifinale. Qui è stato però sconfitto 19-12 dallo spagnolo Jesús Tortosa Cabrera, vicecampione europeo e già sul podio negli ultimi due Grand Prix.

Viene eliminata invece al primo incontro Daniela Rotolo nei -67 kg. La 21enne azzurra si è dovuta arrendere contro la fortissima turca Nur Tatar Askari, campionessa iridata in carica, che si è imposta con il punteggio di 6-2.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com