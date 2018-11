Taekwondo, French Open 2018: molti gli azzurri a Parigi alla caccia del podio

Inizia domani, venerdì 16 novembre, presso lo stadio Pierre de Coubertin di Parigi il French Open 2018 di taekwondo. Il torneo, di categoria G-2, assegna punti importanti per il ranking mondiale ed è dedicato alle categorie senior e junior. Numerosi gli atleti azzurri presenti, anche se non sembrano moltissime le possibilità di podio. La ricca rappresentativa italiana proverà comunque a regalare sorprese. Vediamo nel dettaglio il programma delle gare e gli italiani coinvolti categoria per categoria.

Nella giornata di venerdì 16 scenderanno in pedana otto categorie (quattro maschili e quattro femminili). Per l’Italia sarà il turno di Sofia Zampetti e Virginia Valenti nei -46 kg. In particolare la prima, reduce dalla delusione degli Europei Under 21, andrà alla ricerca del riscatto ma dovrà fare attenzione all’alto livello delle avversarie. Ci saranno infatti la cipriota Kyriaki Kouttouki (n.2 del ranking mondiale), la britannica Jordyn Smith (n.14) e le temibili francesi padrone di casa Hajer Mustapha (n.19) e Sarah Adidou (n.28). Pronta a sorprendere Erica Nicoli nei -53 kg, anche se non mancherà la concorrenza (su tutte la tedesca Roxana Nothaft, n.8 al mondo).

Proverà a giocarsi il podio Maristella Smiraglia, in gara nei -73 kg insieme a Stefania Sansone. Le principali insidie per l’azzurra, n.31 della classifica mondiale, saranno la spagnola Cecilia Castro Burgos (n.20), la francese Estelle Vander-Ewalm (n.19) e soprattutto la tedesca Yanna Schneider (n.7). Meno possibilità al maschile nella prima giornata, dove saranno in gara Bilel Fatnassi e Simone De Martino nei -63 kg, e ben quattro azzurri nei -54 kg: Simone Caliri, Antonio De Gaetano, Nicolas Legari Ballerini e Giorgio Giovanni Gainnotta.

Sabato 17 sarà la volta delle altre otto categorie. Tra gli uomini in gara soltanto Michele Fugazzotto nei -68 kg. Tra le donne invece ci saranno Martina Corelli e Sofia Brignoli nei -49 kg, con la prima decisa a confermare la costante che crescita che l’ha portata a ridosso delle prime cento posizioni della classifica mondiale. Tra le principali avversarie, le azzurre dovranno cercare di evitare soprattutto l’egiziana Nour Abdelsalam (n.8) e la spagnola Blanca Palmer Soler (n.18).

Toccherà poi ad un’altra delusa dagli Europei Under 21, Laura Giacomini, che nei +73 kg se la può giocare alla pari con tutte le atlete per un posto sul podio. Nella seconda giornata cominceranno anche le gare junior con due azzurri impegnati: Pietro Tripiciano nei -51 kg e Tindara Puliafito nei -44 kg.

La terza e ultima giornata, domenica 18, sarà quindi interamente dedicata alla categoria junior con ben sedici azzurri in gara. Al maschile saranno impegnati Giulio Della Torre, Giuseppe Foti e Samuele Corda nei -55 kg, Antonio Falco e Francesco Romeo nei -59 kg, Lorenzo Glaviano e Davide Miceli nei -63 kg, Samuele Baliva nei -68 kg, Giuseppe Guarna nei -73 kg, Fabio Cerasoli nei +78 kg. In campo femminile invece andranno in scena Ihame Chafoui e Linda Cecchi nei -49 kg, Maria Buccheri nei -52 kg, Marianna Bianco e Giulia Cotturone nei -55 kg, Aliah Angel Palma nei -63 kg.













Foto: FITA